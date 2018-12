Asesinaron de dos tiros a un puestero para robarle

De inmediato se constituyó un móvil en el lugar, así como también personal de la Brigada de Investigaciones, de Criminalística y de la fiscalía de Cutral Co, ya que corresponde a esa jurisdicción.

Cerca del mediodía, el fiscal Gastón Liotard arribó a la escena del crimen, en un puesto en la zona rural de Picún Leufú.

“El hermano comentó que estuvieron juntos la tarde del domingo hasta la noche y que al regresar el lunes a la mañana, encontró a su hermano sin vida y la casa toda desordenada”, explicó el fiscal.

Además, confirmó a LM Neuquén que la víctima, de apellido Colihuinca, tenía al menos dos heridas compatibles con disparos de arma de fuego: una en la cabeza y otra en una pierna.

Sin embargo, aclaró que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Neuquén para la realización de la autopsia.

De acuerdo con el testimonio del hermano, se estima que el móvil del crimen sería un robo. “El interior estaba desordenado y había faltante de algunas cosas, según contó el hermano, quien cree que la víctima tenía dinero en su casa”, sostuvo Liotard.

Por su parte, personal de Criminalística trabajó en procura de rastros que ayuden a identificar al o los presuntos autores del homicidio. Se tomaron fotografías de la escena del crimen y testimonio a otros puesteros de la zona, quienes viven a varias cuadras de distancia, por lo que no pudieron escuchar ni observar nada sospechoso. Así, por el momento, no se tienen pistas de quiénes serían los asesinos de Colihuinca.

Será vital para el esclarecimiento poder seguir el rastro de los asesinos para ubicarlos.

Por último, el fiscal indicó que la víctima vivía sola en ese puesto, desde muy pequeño, y que tiene familiares en Cutral Co.

A Luis Eduardo Montecino, de 25 años, lo asesinaron de un disparo en el tórax en el techo de su casa, en el barrio Parque Oeste de Cutral Co. Así lo confirmó la autopsia realizada ayer, que terminó de despejar todas las dudas sobre su muerte.

Es que, desde que lo hallaron el sábado cerca de las 21, reinaba el misterio sobre lo ocurrido. El médico policial no había podido hallar rastros de heridas compatibles con armas de fuego ni blanca, por lo que la autopsia fue clave.

La Policía allanó la casa de la víctima en busca de elementos que ayudaran a esclarecer su muerte, pero sin resultados. Además, se tomaron varios testimonios. “El vecino contó que estuvo con él hasta el mediodía y al volver no lo encontró. Subió al techo y lo halló tendido en el suelo con sangre en el rostro y en el pecho”, explicó el comisario Dante Catalán.

Finalmente, ayer, la autopsia confirmó que “murió por una lesión de arma de fuego en la zona del tórax”. El fiscal Gastón Liotard lo informó a LMN y aclaró que ahora se investiga como homicidio.

