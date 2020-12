Así es el baile del pollo, de Becky G

La cantante Becky G es una de las más exitosas del momento en cuanto al género urbano se refiere. La morocha saltó a la fama con "Mayores" y "Sin Pijama" y desde allí el éxito no se detiene para la reguetonera estadounidense.

La fama de Becky G le ha hecho acaparar más de 25 millones de seguidores en Instagram. En esta oportunidad, utilizó esta plataforma para mostrar un nuevo baile llamado Chicken Dance (el baile del pollo), junto a Jackie in The Box, un local de comida rápida de los Estados Unidos del que es imagen. También señaló que trabajan juntos para recaudar fondos destinados a una ONG llamada No Kid Hungry.