Así evitás en Twitter los spoiler de las series

Mirar una serie de televisión en los tiempos que corren sin ver algún spoiler en Twitter es re complicado. Cada vez que una serie o la nueva temporada de una producción es estrenada en plataformas digitales como Amazon, HBO o Netflix ; los devoradores de capítulos corren y se las maratonean muchas veces en un día, por lo que los tiempos para considerar cuándo es un spoiler y cuándo no lo es se han reducido atrozmente.

Twitter tiene disponible la función de silenciar publicaciones que tengan ciertas palabras en su contenido; esto también incluye nombres de usuario, frases enteras y hashtags o etiquetas. En esa especie de lista negra podrás incluir toda palabra que esté relacionada con la serie que no has visto, pero que eventualmente vas a mirar. Así no te spoilean nada.

Tenés que considerar ciertos aspectos de esta función. Lo principal es que Twitter no diferencia entre mayúsculas y minúsculas cuando silenciás algo. Es decir, si muteás ÉLITE, también quedará silenciada la palabra élite.

Al silenciar esa palabra, quedará muteado también el hashtag o etiqueta. En este caso, tampoco verás tuits que digan #élite. Estas palabras o frases quedan muteadas en Twitter para siempre, de forma automática. Si querés que ese bloqueo sea de forma temporal, también podés configurarlo.

Tenés que ir a la versión de PC de Twitter. Entrá en la pestaña de Notificaciones. Andá a configurción y busca "silenciadas" y "palabras silenciadas". Allí podrás agregar las que gustes. Esta función de Twitter no solo te servirá para los spoilers de las series, sino para temas no deseados. Está muy copada.