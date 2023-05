Así fue el reencuentro de Nico Cabré y su hija Rufina en México

Convocado por un nuevo desafío profesional, Nico Cabré se instaló hace un mes en México . Y más allá de su satisfacción por estar encabezando un proyecto internacional, el actor se encontraba angustiado por no tener contacto cotidiano con su hija Rufina , de 9 años. Pero la tristeza llegó a su fin, porque la nena pudo viajar para visitarlo. Y el inolvidable momento fue compartido en sus redes por la China Suárez , la mamá de la niña.

La actriz incluyó en sus stories de Instagram una hermosa y tierna fotografía que muestra a Cabré abrazado de espaldas con Rufina, sobre el escenario de un imponente teatro , contemplando las butacas y la cúpula de la sala. Si bien la imagen no permite ver sus rostros, es posible imaginarlos felices y agradecidos por tenerse mutuamente.

El reencuentro de Nicolás Cabré y su hija Rufina.jpg El emotivo momento del reencuentro de Nico Cabré y su hija Rufina en México.

Nico está dirigiendo en México la obra teatral Tom, Dick y Harry, que ya fue un éxito total en Buenos Aires con un elenco conformado por Mariano Martínez, Bicho Gómez, Yayo Guridi, Mercedes Oviedo, Gabriela Sari, Rodrigo Raffetto, Jorge Noya y María Valenzuela. Pero su felicidad estaba incompleta porque le faltaba el contacto con su pequeña heredera.

El actor y director es muy apegado a Rufina, tal como lo manifestó desde tierras aztecas en vísperas de las últimas Pascuas." Te extraño, te extraño y te extraño. No puedo decir otra cosa más que eso. Te amo cada segundo más y no veo la hora de estar así otra vez. Guardame un huevito así lo comemos juntos. Ya falta poquito, hermosura de mi vida", publicó en sus redes Cabré, con evidente nostalgia por no poder compartir esa festividad con su hija, como todos los años.

Si bien Rufina no tiene acceso a redes sociales ya que su madre lo considera inadecuado para su edad, la niña le respondió por medio de la cuenta de Instagram de la China. "Yo también te extraño papá y te voy a guardar un huevo. Te amo", escribió demostrando que ella también siente la ausencia de su padre. Queda claro que toda la hosquedad que el actor suele manifestar en cada contacto con la prensa se esfuma como por arte de magia cuando se encuentra con su hija.