El regalo que la China Suárez le hizo a Nicolás Cabré en uno de los días más importantes de su vida

Teniendo todo eso en cuenta, es entendible los nervioso que pueda tener el propio Nicolás Cabre, que sin embargo, fue mostrando su llegada a la ciudad. “Ya en Boston. Ahora sí, no hay excusas. Sólo queda esperar que sea lunes y correr esos 42k”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, el actor no tiene porque estar nervioso, ya que cuenta con el apoyo de su hija Rufina, que a pesar de que no viajó con él, le envió una remera para que use en la carrera. De color negra, en la espalda de la prende se puede ver pintadas las dos manos de la pequeña, como una muestra de apoyo para su papá en un día tan importante para él.

China SUarez cabre 2.jpg

“Esas manitos que van a empujarme hasta la línea final. Siempre juntos como sea. Gracias Rufita hermosa por apoyarme y estar siempre conmigo. Te amo”, escribió en sus redes sociales.

Pero claro, Rugina no la hizo sola, ya que tuvo la ayuda de la China Suárez, quien se encargó de conseguir todo lo necesario para que su hija pudiera enviarle el tierno apoyo a su padre. En la publicación en donde Nicolás Cabré le agradeció a su hija, la actriz se tomó el tiempo de también desearle suerte. “Feliz carrera”, le escribió la ex de Rusherking. “Y gracias a vos también”, le respondió el actor sabiendo del papel de la China Suárez en su presente. “¿Yo también qué? Si no voy a correr ninguna carrera jajajaja”, respondió ella haciéndose la desentendida.