Así funciona el modo incógnito de Google Maps

Las tareas que no se realizan en el dispositivo en el que has activado el modo Incógnito, son:

Guardar tu Historia de navegación o de búsqueda en tu cuenta o enviar notificaciones.

Actualizar tu Historial de ubicaciones o ubicación compartida, esto en caso de haberlo.

Usar tu actividad para personalizar Maps.

De esta manera se garantiza una mayor privacidad, por si no queremos que alguien vea un destino, búsqueda o ruta en específico. Incluso, para ocultárselo a la misma Google, que no nos espiará esta manera. Los resultados de nuestra navegación o búsqueda, no se verán reflejados, igual que en Chrome.

Algunos especialistas señalan que lo mejor de esta función, es que se puede activar y desactivar fácilmente en cualquier momento en el menú que aparece cuando pulsas tu foto de perfil para seguir obteniendo información personalizada.

Google Maps para Android y en iOS se puede activar de la siguiente manera:

Abre la APP de Google Maps en tu Smartphone o Tablet Android.

En la esquina superior derecha, presiona tu foto de perfil.

Presiona Activar el modo Incógnito.

Las funciones no disponibles en Google Maps Modo Incognito para Android, son:

Viaje cotidiano.

Para ti.

Historial de ubicaciones.

Sugerencia: Se detendrá el Historial de ubicaciones de todo tu dispositivo, no solo de Maps.

Compartir ubicación.

Notificaciones y mensajes.

Historial de búsqueda.

Sugerencias de autocompletado.

Contribuciones de Google Maps.

Micrófono del Asistente de Google Maps en la navegación.

Mapas sin conexión.

Tus lugares.

Integración multimedia.

En iOS

Abre la app de Google Maps.

En la esquina superior derecha, presiona tu foto de perfil.

Presiona Activar el modo Incógnito.

Sin embargo, las funciones que no estarán disponibles en Google Maps Modo Incógnito iOS son: