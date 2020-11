Así Meghan Markle describió la perdida de su segundo hijo

La duquesa de Sussex, Meghan Markle , reveló en un artículo de opinión publicado en el diario The New York Times que, durante el verano pasado, perdió a su segundo hijo mientras se encontraba en su casa.

“Era una mañana de julio que comenzaba tan ordinariamente como cualquier otro día: preparo el desayuno. Alimento a los perros. Tomo las vitaminas. Encuentro ese calcetín perdido. Recojo el lapicero rebelde que rodó debajo de la mesa. Me hago una cola de caballo con mi pelo, antes de sacar a mi hijo de su cuna (…) Después de cambiarle el sentí un fuerte calambre. Me dejé caer al suelo con él (Archie) en mis brazos, tarareando una canción de cuna para mantenernos a ambos tranquilos, la alegre melodía contrastaba con mi sensación de que algo no estaba bien” detalló Meghan Markle en el The New York Times.

En el mismo texto Meghan Markle describe como un “dolor insoportable” el perder un embarazo. Además, asegura que estas lamentables situaciones están impregnadas de una no deseada vergüenza, que perpetúa un ciclo de solitario duelo.

Batalla legal contra la prensa

Este conmovedor artículo llega a la prensa en momentos en que Meghan Markle y el príncipe Harry llevan adelante un proceso legal contra varios medios de comunicación a quienes acusan de violar su privacidad.

La pareja reprocha a Associated Newspapers, encargada de editar los diarios británicos Mail Online, Daily Mail y su versión dominical Mail on Sunday, por supuestamente violar su privacidad mediante la publicación de extractos de una carta dirigida a Thomas Markle, en agosto de 2018, escrita por Meghan Markle antes de casarse con el príncipe Harry.