Así se tratan los protagonistas de Outlander en la vida real

Sam Heughan ha confesado que se siente afortunado por trabajar con Caitriona Balfe en Outlander. En una oportunidad, confesó que hay una química tremenda entre ambos dsde el primer momento de la audición.

"Hicimos clic desde el principio, poder confiar el uno en el otro y apoyarse mutuamente ha sudo la parte más importante de eso", dijo Sam Heughan.

También dijo que mantiene contacto con la coprotagonista de Outlander, Caitriona Balfe, cuando no están filmando: "Siempre hay un momento extraño en el que nos vamos y no estamos filmando Outlander, nos vamos y siempre estamos en contacto. Ella me llamará y le enviaré un mensaje de texto y nos reuniremos. Pero, al regresar al set, nos ponemos juiciosos".

Outlander, la serie

Outlander gira en torno a una mujer casada de origen británico, que se ganaba la vida como enfermera de guerra y que hace un viaje a Escocia donde contacta con unas rocas milenarias, apareciendo en el mismo país, pero en el año 1743. Luego la mujer conoce a un guerrero de las tierras altas y comienzan una historia amorosa que se mantuvo entre siglos.

Embed View this post on Instagram A post shared by Outlander (@outlander_starz)

La serie Outlander ya tiene 5 temporadas emitidas, de las cuales 4 ya están disponibles en el grande de servicio por streaming, Netflix. Su historia ha sido tan influyente que el turismo se ha incrementado en Escocia desde que estrenaron la serie. La temporada 6 ya está confirmada y llegaría a las pantallas en el 2021, aunque todavía no hay fecha de inicio de rodaje, algo que preocupa a los fanáticos de la trama.

Sexta temporada retrasada por la pandemia

Heughan habló recientemente para un programa de televisión en Reino Unido y dio detalles del retraso de la sexta temporada de la serie, producto de la pandemia del coronavirus que paralizó todas las producciones en marzo de este año.

"Nos hemos retrasado, se suponía que debíamos empezar a filmar en mayo", comenzó Sam Heughan en This Morning. "Pero nos estamos preparando. Hemos tenido adaptaciones. Tenemos guiones, estamos llegando, pero no tenemos fecha de inicio de producción. Es un espectáculo tan épico que está tardando un poco en llegar, pero volveremos para la sexta temporada", aseguró.