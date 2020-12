Así se vería Among Us en un Game Boy

Among Us es el juego más popular del 2020 | Foto: Captura YouTube

Among Us se ha convertido en uno de los juegos más populares del 2020 . Aunque la app fue lanzada en el año 2018, fueron los confinamientos los que impulsaron el crecimiento del juego este último año.

Ante la gran popularidad que ha obtenido Among Us, muchos fanáticos han redoblado la apuesta y han ideado varias apuestas. Una de ellas es un cortometraje live-action inspirado en la exitosa app.

Ahora, un usuario va por más y desarrolló una animación de Among Us pero para Game Boy, la famosa consola 8-bit de Nintendo de la década de los 90. Lumpy Touch creó esta animación mientras transmitía el proceso en Twitch. Las salas de la nave de Among Us también fueron recreados con exactitud y el resultado la rompe demasiado: