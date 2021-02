AstraZeneca: OMS recomienda uso de vacuna en mayores de 65 años

Asimismo, el experto indicó que no hay datos sobre la efectividad de la vacuna de AstraZeneca en pacientes menores de 18 años, por lo tanto, no recomiendó su uso para niños y jóvenes.

También resaltó que no existen evidencia que demuestren la efectividad de la vacuna de AstraZeneca sobre las mujeres embarazadas, los pacientes con VIH y aquellos con sistemas inmunes comprometidos, por lo que el grupo no emitió una recomendación general, pero aseguró que estas personas deben tenerse en cuenta si hacen parte de los grupos de riesgo como los trabajadores de salud.

De igual manera, indicó que las personas que han tenido Covid-19 también deben ser parte de los esfuerzos de vacunación, ya que no existen suficientes datos para determinar cuánto tiempo dura su respuesta inmune, aseguró el experto, añadiendo que lo que no se recomienda es la vacuna para los viajeros, ya que por el momento existen dosis limitadas que no deben utilizarse para viajar innecesariamente.