Atacó a su ex con un cuchillo e irá 6 meses a prisión

Un hombre fue condenado a una pena de prisión efectiva por haber atacado con un cuchillo y golpeado con un palo a su ex pareja en la localidad de Cutral Co . A través de un acuerdo, se le impusieron 6 meses de cárcel, pena que comenzará a cumplir en febrero de 2021.

Ayer, en una audiencia realizada en Cutral Co, la fiscal Marisa Czajka presentó el acuerdo pleno para el hombre por el delito de acometimiento armado y lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar contexto de violencia de género. De acuerdo con la teoría del hecho, en la cual el acusado asumió su responsabilidad, el ataque ocurrió el 12 de agosto del 2019, a las 22:40, en una casa de Cutral Co. El hombre agredió verbalmente a su ex pareja, luego sacó un cuchillo y la hirió y, cuando uno de los hijos intentó defenderla, el agresor tomó un palo y golpeó a la mujer.