Esta vez, junto a las reposeras, Carlos Quintriqueo y Jorge Marillan concurrieron con un par de inciensos y un Maneki-neko (gato de la fortuna) para garantizar "un ambiente de armonía y tranquilidad" para la reunión.

La puesta en escena se repitió durante todos los días del fin de semana largo, a pesar de que el Gobierno notificó oportunamente que la reunión se realizará el próximo miércoles por la tarde.

Este será el tercer encuentro de la mesa de negociaciones, en la que se abordará el proyecto del nuevo convenio colectivo de trabajo del sector de la salud pública, iniciativa que el gremio consideró que no es una propuesta válida por parte de la Provincia, pero no aún no estuvo sentado en la mesa de la discusión ya que abandonó los dos encuentros anteriores.

Desde la Provincia, el ministro de Gobierno, Mariano Gaido, recalcó la necesidad de sentarse a la mesa a dialogar en un marco de respeto.

Cabe recordar que mañana por la mañana, ATE realizará una asamblea donde se podría disponer un paro general en la administración pública.

El sistema de salud pública sufre desde hace tres semanas las consecuencias del paro por tiempo indeterminado que declaró el gremio a finales del mes pasado.

