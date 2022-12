ATE denunció que funciona una sola ambulancia en el Castro Rendón

Millapán indicó que “hay mucho malestar” en el sector por la falta de mantenimiento de las once unidades, entre las siete ambulancias y cuatro utilitarios. “No puede ser que una ambulancia que había sido reportada por falla de frenos siga funcionando porque está poniendo en riesgo a los pacientes y al equipo de trabajo”, remarcó.

El sindicalista dijo que la mayoría de las ambulancias está en el taller y que tardan en la entrega por un inconveniente en el pago. “Los utilitarios se encargan de ir a buscar a los pacientes que vienen a diálisis. Además, en teoría hay una ambulancia específica para los traslados de los neonatos. El hecho de que hoy no tengamos ambulancias hace que una se utilice para todas las necesidades”, puntualizó.

Desde el gremio realizaron hace poco tiempo un reclamo por falta de camillas y sillas de rueda, que todavía no se han entregado. “Si está dada de baja no puede ser que se siga utilizando porque no hay camillas. Lo mismo con las ambulancias. Entendemos cuál es el impacto hacia adentro sacar a un vehículo de circulación, pero pasan estas cosas y el primer responsable es el chofer de ambulancia, que es un problema gremial. La excusa que ponen siempre para no hacerse cargo de nada”, remarcó Millapán.

Sostuvo incluso que cuentan con una ambulancia que tiene un mes de antigüedad, pero que debió ser ingresada al taller por una pérdida de agua. Dijo que los pacientes se descompensan en las ambulancias porque dos o tres no tienen aire acondicionado.

“Aparentemente el director del hospital no está al tanto de lo que está pasando. No me parece bien, hay capas intermedias que son los responsables de garantizar el mantenimiento preventivo y de informar estas situaciones”, subrayó.

AMBULANCIA- HOSPITAL CASTRO RENDON-CHOQUE-FRENOS.jpg

Apuntó a las condiciones intermedias que se tienen que encargar de ver cómo están las unidades y a garantizar un mantenimiento preventivo.

“La surgencia que le hice a la dirección es que para hacer el trabajo diario hoy no queda otra que alquilar unidades. Acá lo primero que hay que hacer es alquilar una o dos ambulancias. No se puede andar con una a punto de romperse o con falta de frenos”, cerró el sindicalista.