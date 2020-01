"Parece que Colonna no erradica las políticas del macrismo sino que las acentúa con despidos de trabajadores, que venían desde hace años y que no son de planta política. Los han llamado diciéndoles que están despedidos, que no se presenten más a trabajar", aseguró Quintriqueo en comunicación con LU5.

Jorge Mariyan on Twitter Ante el despido de parte del gobierno de @OmarGutierrezOk trabajadores ocupamos pacíficamente el ministerio exigiendo su inmediata reincorporación #bastadedespidos pic.twitter.com/6kmx7tckme — Jorge Mariyan (@mariyan_jorge) January 2, 2020

El gremialista aseguró que, hasta el momento, fueron cinco los despidos notificados, pero dijo tener conocimiento "que hay más". E indicó: "Es lamentable que el 2 de enero nos encuentra reclamando por la reincorporación de trabajadores".

Los trabajadores se apostaron con bombos y redoblantes en la sede de la Casa de las Culturas, en Yrigoyen al 600, donde permanecía el ministro.

Según Quintriqueo, Colonna "se niega a recibirnos y dice que él elegía a los integrantes de su equipo, pero nosotros no estamos pidiendo la reincorporación de funcionarios, lo que venimos a decir es que acá hay compañeros con muchos años de trayectoria que hoy están siendo despedidos sin ningún tipo de justificación".

No obstante, en horas del mediodía, los gremialistas y el ministro tuvieron un encuentro, el que pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes a las 15 horas. En la reunión también participaría la ministra de Gobierno y Trabajo, Vanina Merlo.

LEÉ MÁS

Decretan duelo provincial por el crimen del policía en Cutral Co

Este año, vacacionar en la cordillera cuesta el doble