ATE sitiará la provincia con nueve cortes de ruta

El ministro de Salud de la Provincia, Ricardo Corradi Diez, advirtió que de concretarse estas medidas se levantará la mesa paritaria, prevista para mañana. “Nos sentaremos en un ámbito de trabajo con Siprosapune y el SEN, aunque no pueden participar de la paritaria por no contar con personería jurídica”, dijo el ministro, y señaló que no se puede “seguir en el marco de la violencia y el insulto e impidiendo ingresar a los lugares de trabajo”.

La modalidad de la protesta sobre las rutas la decidirá cada localidad, según informó el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo. “Arrancará a las ocho o nueve de la mañana, en algunos casos serán cortes totales y en otros parciales con volanteadas”, indicó el dirigente sindical. Advirtió que si el Ejecutivo no asiste al encuentro pautado, el gremio preparará una demanda “por práctica antisindical porque la ley establece negociar de buena fe y el Gobierno no puede reunirse con sindicatos no reconocidos”.

Los sindicalistas se habían acercado en las primeras horas de la mañana de ayer a Casa de Gobierno con la intención de ser recibidos para una reunión pero esto no se concretó, ya que desde el Ejecutivo se recalcó que la mesa ya tenía fecha estipulada.

A través de un comunicado, la administración provincial recordó que el 3 y 10 de este mes se realizaron encuentros paritarios, en los que los representantes de ATE “de forma intempestiva se levantaron de la mesa y dieron por finalizada la reunión, sin demostrar la voluntad de diálogo que dicen tener”.

Por ese motivo, se solicitó a la representación sindical que “se siente a trabajar sin medidas de coerción, priorizando el diálogo y el entendimiento para construir en conjunto un nuevo convenio ley”.

La protesta del sindicato se da en medio de un paro de actividades que está afectando el normal funcionamiento de los hospitales, centros de salud y algunas dependencias administrativas como el CAM. Hoy también se adherirán a las medidas de fuerza los registros civiles y los auxiliares de servicio (con lo cual peligra el dictado de clases en las escuelas). El reclamo de este sector es porque hay 123 trabajadores designados por decreto para cubrir vacantes pero que todavía no percibieron sus sueldos.

Jorge Marillán, secretario adjunto de ATE, aseguró que el Ejecutivo neuquino “no tuvo intenciones de frenar esto y evitar los cortes, ya que tiene la determinación de profundizar el conflicto”.

Quintriqueo, por su parte, apuntó que desde hace 11 años que está pendiente la elaboración de un convenio colectivo de salud (para determinar agrupamiento y niveles que hoy no existen) y que hay una negativa del Gobierno para avanzar en el tema.

El gremio fue a la Legislatura

Los representantes de ATE fueron ayer a la Legislatura, donde fueron recibidos por una comitiva de diputados de diferentes bloques, como Javier Bertoldi (FpV), Ayelén Quiroga (NCN), Oscar Smoljan (UCR) y asesores de Carolina Rambeau (PRO), como así también Santiago Nogueira (Libres del Sur). Los legisladores se comprometieron a gestionar un encuentro con el Gobierno y a solicitar en la Cámara la presencia de Corradi Diez.

Piquete en la 22

Municipales de Zapala, en pie de guerra

Trabajadores municipales de Zapala realizaron ayer un corte en la Ruta 22 por un reclamo salarial, que implica una mejora en los haberes del 50 por ciento, además de la entrega de mudas de ropa y la realización de concursos en todas las áreas.

“El eje central del pedido es la pérdida del valor adquisitivo que sufrieron los salarios a lo largo del año, sumado al sostenido aumento de la canasta básica familiar”, se aseguró desde el gremio, que ayer a última hora se esperaba un llamado de la intendencia.

Contra el gremio

El Gobierno presentó una denuncia penal por la toma de una oficina del CPE

El Gobierno elevó una denuncia penal por amedrentamiento y coerción ejercida por un grupo de manifestantes de ATE, quienes ingresaron ayer a la tarde al edificio del Consejo Provincial de Educación (CPE), ubicado en la calle Belgrano y Colón, y tomó como rehenes a tres empleados del departamento de Recursos Humanos.

Según afirmó una de las mujeres retenidas, estos 15 gremialistas “pidieron que se firmen expedientes de auxiliares de servicio y el alquiler de salud ocupacional”. También aseguró que “al frente de la protesta está la secretaria adjunta de ATE, Fabiana Marillán”.

En el lugar se hizo presente un móvil de la Policía y una ambulancia del SIEN que concurrió para asistir a la doctora Karina Alonso, una de las personas retenidas, que se había descompensado y que por el cuadro que presentaba de presión arterial elevada fue derivada al hospital Castro Rendón.