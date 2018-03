ATEN pasa Semana Santa y volverá a parar dos días

El gremio y la comunidad se preparan para otro paro de 48 horas la semana que viene y una movilización el 4 de abril en el marco de los 11 años del asesinato del docente Carlos Fuentealba.

“El Gobierno no sólo no ha dado respuesta salarial a los trabajadores de la educación, sino que no ha resuelto ninguna de las otras problemáticas presentadas”, dijo a LM Neuquén Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN Capital.

Por su parte, el gobierno provincial ratificó ayer que la negociación salarial “está cerrada” y la propuesta es la actualización trimestral por inflación de sólo un período. Luego de eso, habrá una revisión salarial entre las partes. Pero ese escenario aparece hoy lejano.

Desde el Gobierno dijeron que el diálogo “es abierto y permanente en el ámbito del Consejo Provincial de Educación (CPE), con reuniones periódicas en las que se definen en conjunto políticas educativas”.

Pero el sindicato docente, a diferencia del resto de los gremios neuquinos, como ATE y UPCN, rechazó esta oferta y desde hace semanas viene pidiendo un plus a la negociación para salir del conflicto. El problema es que el arreglo salarial 2017 de ATE se terminó en diciembre y, en cambio, en ATEN culmina en estos días, sin una respuesta clara de Provincia.

Ayer, cerca de 300 personas se expresaron por las demandas salariales y exigían mejoras para los presupuestos de mantenimiento en las escuelas, la creación de más cargos docentes y un aumento en las partidas de refrigerios para las escuelas públicas, entre otras.

ATEN se presentó dividido en el reclamo. La rama capitalina se encontraba en el puente con dirección a Cipolletti y en la contracara estaba concentrada la rama provincial, junto al gremio de docentes privados Sadop.

La dirigente sostuvo que si bien la volanteada retrasó el tránsito, fue un intento de dialogar con la comunidad. “Es importante para que la gente pueda entender que el responsable no somos nosotros, sino el gobierno provincial”, comentó Lagunas.

El próximo miércoles 5 de abril se realizarán las asambleas en los colegios de toda la provincia, para establecer cómo seguirán las medidas de fuerza si no hay una respuesta. Coincidirá con la fecha de liquidación de los salarios.

