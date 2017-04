Después de la discusión por seccional el miércoles, el debate continuará en Las Lajas donde los secretarios ratificarán el mandato de la mayoría de las asambleas docentes que acordaron, por un lado, rechazar la propuesta que hizo el gobierno el lunes pasado y, por otro, dar continuidad al paro endureciendo las medidas de fuerza durante 72 horas a partir del lunes.

Respuesta

Si bien hoy se definirá lo que será la sexta semana de conflicto, los docentes volvieron a remarcar que el Gobierno no necesita esperar al cierre del plenario para volver a convocar una mesa, dado que desde hace días es vox populi el rechazo de la propuesta, por lo que esperan que ya estén trabajando en una nueva grilla.

En el contexto nacional, la jueza Dora Temis, a cargo del Juzgado Laboral N° 59, falló a favor de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y fijó un plazo de cinco días para que el Gobierno llame a paritaria nacional. Sin embargo, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, anticipó que hoy presentarán una apelación y no descartan recusar a la magistrada.

Impacto en Neuquén

El anuncio tuvo su impacto en el gremio docente neuquino. En el cierre de la movilización de ayer, en el marco de un paro general convocado por la CGT (ver página 3), el secretario general del gremio ATEN, Marcelo Guagliardo, calificó el fallo como “un avance importante en la pelea docente”.

No obstante, el gremialista puntualizó: “Esto no es una gentileza del Poder Judicial sino que es el producto de la gran movilización del sector que no baja los brazos y sobre todo con una comunidad educativa que ha entendido en profundidad de qué se habla cuando se habla de conflicto educativo”.

Desde el gremio, consideran que la paritaria nacional funciona como complemento de las negociaciones que está llevando adelante con el gobierno provincial y que es parte fundamental del reclamo. “Ninguna acción invalida la otra. Lo que Nación resuelva debe aplicarse en la provincia automáticamente”, explicó Guagliardo y remarcó que el gobierno neuquino tiene la potestad de solucionar el conflicto docente mejorando la oferta.

Aunque avance la medida cautelar, ATEN definirá hoy cómo continúa el conflicto, aunque piensan seguir de cerca lo que suceda con el llamado a paritaria nacional.

Agenda

Cómo seguirán las protestas

Bloqueo de instituciones públicas y una marcha de antorchas son dos de las medidas previstas para el lunes y martes próximos en el marco del plan de medidas de fuerza del sindicato docente ATEN.