"Aún no sé si me animo al viaje en avión a Rusia"

Lo comprobó LM Neuquén a partir de ese trato cercano que siempre mantuvo con ellos, con los parientes del hoy neuquino más famoso. “Lloré mucho, esto es algo muy grande. Ya no le puedo pedir más nada a Dios, le cumplió el sueño a mi hijo”, señala aún emocionada Sara, quien con lluvia o sol, con frío o calor, cansada a más no poder, llevaba a su hijo a las canchitas lifuneras a tirar asombrosos caños y gambetas que hacían pensar que el pibe tenía gran futuro.

“Nosotros, muy felices como siempre que llega una buena noticia de Marcos”, nos cuenta a su turno Jéssica, hermana y confidente del crack.

“Me cuesta viajar”

Jéssica se bajó de antemano de la aventura, pues es mamá y hay compromisos que atender. La que está indecisa es doña Sara. “Marcos me pide que vaya al Mundial pero la verdad es que todavía no sé, lo estoy pensando. Me cuesta viajar tantas horas, no sé si me animo a ir a Rusia. Una no es de salir de Zapala, ama esto, la tranquilidad... El que va seguro es mi otro hijo varón, Walter”, anticipa la señora, que no deja de sorprenderse con el cariño recibido por todo el barrio y la ciudad. “Niños que se sacan fotos conmigo en la calle porque dicen que soy la mitad de Marcos, con esa inocencia de los pequeños. También algunos vinieron a casa a sacarse fotos y siguen. Fue superior incluso a lo del día en que debutó en la Selección”, comenta sorprendida con todo lo que se generó la progenitora del crack, la debilidad de Marcos, la que lo mimó y acompañó siempre resignando muchas cosas.

“¿Si en un futuro será un museo esta casa? (Risas cómplices) La verdad no lo sé, pero yo nunca me voy a ir de ella, con todo lo que vivimos”, promete y recuerda las sensaciones que la invadieron el lunes al mediodía.

“Algo ya sabía pero igual miré la tele, quería escuchar su nombre en la lista y fue hermoso. Cuando él era chico y mirábamos los partidos de la Selección yo le decía ‘vas a estar ahí hijo’. Pero no esperaba tanto como un Mundial”, celebra la conquista del Huevo.

“Le tengo fe para que juegue”

El instinto materno dicen que es clave. Pues bien, Sara asegura “tenerle fe” a Marquitos para que juegue de titular en la máxima cita, si bien reconoce que “está entre los grandes”. “Pero si juega, mejor”, culmina quien está a cuatro años de jubilarse. Su esfuerzo valió la pena. Una vida de sacrificios, de multiplicarse por ese sueño de su pibe ahora hecho realidad. Si tuvo tanto coraje siempre Sara, ¿cómo no se va a animar al viaje en avión? Vaya y disfrute que lo merece como nadie y no todos los días un hijo juega un mundial....

"Vienen chicos y grandes a sacarse fotos a casa. Esto supera incluso lo del debut de Marcos en la Selección”.Sara. Mamá de Marcos

"Nosotros, muy felices como siempre que llega una buena noticia de Marcos. Se merece todo lo que le pasa".Jéssica. Hermana del crack

El Mundial “empezó” para el crack local

Ya está junto al resto del plantel de Argentina. Ya empezó el Mundial para Marcos Acuña. El zapalino se sumó ayer a los entrenamientos que la selección realiza en el predio de Ezeiza en el marco de la preparación para Rusia 2018. Lo hizo junto al arquero Nahuel Guzmán, citado en reemplazo del lesionado Sergio Romero.

El Huevo Acuña, ex jugador de Ferro y Racing y actualmente en el Sporting de Lisboa, se sumó un par de días más tarde como estaba previsto y realizó la rutina junto al plantel que encabeza el astro rosarino y capitán del equipo Lionel Messi.

De manera que los que restan incorporarse para completar el plantel de 23 jugadores son Franco Armani, Gonzalo Higuaín, Federico Fazio, Ever Banega y Ángel Di María, quienes lo harán hoy, y el correntino Maximiliano Meza, el viernes.

El Patón Guzmán, nacido en Rosario, llegó al predio y entrenó en forma separada con el otro arquero que quedó en el plantel, el entrerriano Wilfredo Caballero, mientras que el tercero y posible titular en la Copa del Mundo, Franco Armani, se integrará hoy luego del partido que su equipo, River, jugó anoche frente a Flamengo de Brasil por la sexta y última fecha.

El neuquino ya está junto al resto. ¡Vamos, campeón!.