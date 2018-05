Ante esta situación, el director de la concesionaria Kumenia S.A., Héctor Núñez, dio su versión en LU5 y dijo que la compañía "cumplió con el protocolo que estamos obligados a seguir".

"Nosotros como concesionario tenemos que seguir un protocolo. Por más que retire un auto de la concesionaria y se dañe, la terminal -para que sea reconocido en garantía- nos obliga a seguir el protocolo. Una vez que se recibe el auto, tiene que ir a verificación técnica", explicó Núñez.

Sandero La denunciante aseguró que ningún gerente de la concesionaria le dio alguna solución.

El director de la empresa, además, dijo que se le ofreció a la mujer afectada un vehículo sustituto y que no podía determinar previamente la falla técnica que sufrió. "No hay forma de determinar determinadas fallas. Algunas pueden ser fortuitas por un problema de un material y no hay forma de detectarla. En todas las marcas sucede, no es algo sorpresivo", argumentó Núñez.

Por último, le ofreció disculpas a la mujer si recibió mala atención cuando fue a realizar el reclamo. "Le pido disculpas si la concesionaria le hizo esperar más de lo esperado. Me voy a entrevistar con ella cuando esté en Neuquén", aseguró, desde Buenos Aires.

Si bien la indignación de la mujer se hizo pública en este caso, lo cierto es que las denuncias a las concesionarias en Defensa del Consumidor lideran el ranking de quejas y en Neuquén se realizan cinco denuncias diarias. Los problemas principales son por 0 km con fallas y planes de ahorro irregulares.

