“Compré un auto 0KM, con todo el esfuerzo que eso implica, para regalárselo a mí hijo por su cumpleaños”, comenzó su relato en diálogo con LU5 AM 600 y continuó diciendo: “el jueves me llamaron para retirarlo y el domingo por la noche se lo entregué a mi hijo como una sorpresa. No se lo imaginaba”.

El trago amargo llegó ayer, cuando puso en funcionamiento el vehículo y notó que el motor hacía un ruido extraño y para colmo, tenía olor a quemado. Inmediatamente, el hijo de la mujer llevó el vehículo a la concesionaria para que le arreglaran su nuevo auto, pero allí le explicaron que el auto quedaría en el taller a la espera de ser enviado a Buenos Aires y de que Renault de la orden de abrir el motor y así conocer que problemas tiene el mismo.

“No le encuentro la razón. Retiré un auto nuevo y en seis horas no se puede romper el motor. Cuando lo llevó le dijeron que tenía que dejar el auto para mandarlo a Buenos Aires y posiblemente en 70 días tendremos el motor reparado”, resumió Analía y manifestó que sólo quiere un auto nuevo.

La mujer también explicó que ella ya pagó la totalidad del vehículo a través de un crédito prendario. “Me endeudé con el banco para poder sacarlo. Pagué casi 400 mil pesos. Ellos ya cobraron toda la plata y ninguno pone la cara”, señaló, añadiendo que ninguno de los gerentes de la concesionaria le dieron alguna respuesta cuando ella fue hasta la sucursal.

Por el momento, y gracias a que Canal 7 y Canal 10 se acercaron al lugar para dar a conocer su caso, sólo consiguió que el jefe del taller le firme un papel en blanco el cual constataría el envío del motor a Buenos Aires.

Como si fuera poco, contó que en ningún momento le ofrecieron un vehículo para poder transportarse durante el tiempo que no tenga su vehículo. "Por ley me tienen que ofrecer otro auto, pero no lo hicieron. Me dijeron que tengo que llamar a Renault para que me lo den", finalizó.

LEÉ MÁS

Hay 5 denuncias por día contra las concesionarias

Los estafaron con un 0 km y deberán darles uno nuevo