Autogestión: transforma el aceite de cocina en jabones

El aceite de cocina es un contaminante furioso, que en la mayoría de las casas no es re utilizado ni descartado correctamente. En la ciudad de Neuquén, los restaurantes y establecimientos de cocina entregan a un “tratador” de aceites, su excedente. Este tratador, certificado por la Municipalidad De Neuquén, luego vende ese aceite y muchas veces termina transformado en bio diesel.

“La idea nace más que nada de aprovechar y reciclar el aceite excedente. Y también de tener una opción de jabón económico que sirva para otros usos. Como el proceso de saponificación lleva en su preparación un porcentaje alto de aceites, está buenísimo que proceda de algún descarte”, dice Luciana.

El jabón que sale de la re utilización de estos aceites no es recomendable para usar como jabón de ducha o de cuerpo, pero si puede llegar a ser base de otros productos de limpieza o como jabón mismo para manos.

"Ya venía haciendo experiencias con saponificaciones de aceites reciclados y también de aceites comestibles que ya no se van a utilizar. La idea de reutilizar el aceite de Morrigan surgió conversando con los chicos, ellos comentaban que tenían ganas de ir sacando de la cocina los productos químicos de limpieza e ir cambiando a productos naturales”, comenta Luciana mientras afirma que de a poco van apareciendo productos de limpieza ecológicos.

"Les conté mi experiencia con la saponificación y lo que venía investigando a través de mi proyecto. Y ahí me dijeron que tenían aceites de descartes y que quizás podíamos probar y acá estamos, ya está por salir del curado la primera tanda lista para usar, salió un buen jabón. Voy haciendo pruebas de espuma y PH durante el proceso y salió bueno, ahora queda la instancia de hacerlo parte de productos más específicos como un detergente para platos o un jabón para la ropa.En lo que es cosmética es el único uso que le doy porque el proceso deja atrás la contaminación que el aceite pueda traer", agrega.

"El proceso se hace con químicos que transforman el aceite por completo, el resto de los productos que elaboró requieren aceites vírgenes de primera prensada porque se aplican directamente sobre la piel”, explica Luciana mientras cuenta la génesis de “Limay fitocosmética”, que surgió de su intención de dejar de utilizar químicos sobre el cuerpo.

“Había algo en eso que no me cerraba, no sé, quizás los perfumes o esa sensación que cuanto más usas más necesitas, entonces empecé a buscar reemplazos a las cosas de uso diario. Con el tiempo fui aprendiendo y estudiando mucho el mundo de la química y las plantas y terminó surgiendo como emprendimiento. Pasé por una experiencia de trabajo cooperativo en Córdoba y cuando decidí volver a Neuquén arranqué con este proyecto. Por ahora estoy yo sola.La cosmética de las plantas está siempre muy ligada al entorno. Porque son distintas las necesidades y las materias primas en cada lugar. Estoy investigando las plantas medicinales de la zona y de a poco incorporándolas en las recetas. Lleva un tiempo de estudio y pruebas. Viendo que ofrece el entorno como por ejemplo la posibilidad de elaborar jabones de aceites reutilizados”, añade.

Limay fitocosmética produce jabones de ducha, de mano, detergentes, desodorantes y pastas dentales naturales con plantas autóctonas como base. La jarilla, especie que abunda por estos lados es uno de los estandartes que utiliza Luciana para sus productos.

Pueden seguir su trabajo en redes (Facebook e Instagram) @limayfitocosmetica