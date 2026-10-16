Kumayka presentó en Neuquén la nueva BAIC X55 Híbrida: tecnología, diseño y eficiencia para la región.

El concesionario oficial de la marca en la provincia realizó un evento exclusivo para presentar el nuevo modelo que combina un diseño vanguardista con tecnología de vanguardia y motorización híbrida.

El mercado automotor regional suma una propuesta innovadora y sustentable. En un evento exclusivo realizado en sus instalaciones, Kumayka , concesionario oficial BAIC en Neuquén, presentó oficialmente ante clientes, prensa e invitados especiales la esperada BAIC X55 Híbrida (HEV) .

La llegada de este modelo marca un hito para la marca en la Patagonia, consolidando su apuesta por la movilidad eficiente sin descuidar el rendimiento, el confort de marcha y la seguridad de última generación.

La nueva BAIC X55 Híbrida impacta a primera vista por su estética aerodinámica y moderna, caracterizada por líneas afiladas, manijas de puertas retráctiles e iluminación 100% LED.

Bajo el capó, el SUV combina un motor turboalimentado con un sistema híbrido autorrecargable que optimiza el consumo de combustible y reduce drásticamente las emisiones, ideal tanto para la exigencia del tránsito urbano como para los trayectos en ruta y los paisajes patagónicos.

BAIC X55 en Neuquén

Entre sus principales fortalezas destacan:

Sistemas de Asistencia a la Conducción (ADAS): Control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y mantenimiento de carril para brindar máxima seguridad.

Control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y mantenimiento de carril para brindar máxima seguridad. Equipamiento y Confort: Pantalla táctil de alta definición, instrumental digital, techo panorámico y tapizados de máxima calidad.

Pantalla táctil de alta definición, instrumental digital, techo panorámico y tapizados de máxima calidad. Eficiencia Energética: La tecnología híbrida le permite circular en modo 100% eléctrico en tramos urbanos a baja velocidad, recargándose automáticamente mediante el frenado regenerativo.

BAIC X55 en Neuquén

Compromiso y respaldo en la región

Durante el lanzamiento, los directivos de Kumayka destacaron la excelente recepción que la marca ha tenido en la provincia y reafirmaron su compromiso con el servicio posventa, el stock de repuestos originales y la atención personalizada.

"La llegada de la BAIC X55 Híbrida representa un paso firme hacia el futuro de la movilidad en Neuquén. Estamos muy orgullosos de ofrecer a nuestros clientes un vehículo que reúne tecnología de punta, eficiencia y una relación precio-producto imbatible en el segmento", señalaron desde el equipo directivo de Kumayka.

BAIC X55 en Neuquén

Conocé la nueva BAIC X55 en Neuquén

Los interesados en conocer la nueva BAIC X55 Híbrida y realizar una prueba de manejo pueden acercarse al showroom oficial de Kumayka en Neuquén Capital o solicitar asesoramiento a través de sus canales digitales y redes sociales oficiales.

Dirección: Dr. Teodoro Luis Planas 1715, Q8300 Neuquén

Teléfono: 0299 456-7291

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