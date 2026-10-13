Comprar un auto a tasa 0% en octubre 2026: qué vehículo se puede adquirir con cuotas sin interés y los mejores planes de financiación

Las principales marcas de autos cuentan con cuotas sin interés sobre determinados montos o créditos que se actualizan por UVA. Las mejores opciones.

Comprar un auto a tasa 0%: cuáles son los planes de financiación que ofrecen las automotrices en octubre

Las principales automotrices que operan en el país renovaron en octubre 2026 sus propuestas de financiamiento para comprar autos nuevos en cuotas sin interés sobre determinados montos. Los planes incluyen vehículos compactos, SUV, utilitarios y camionetas, con topes que varían según el modelo, la versión elegida y el plazo de devolución.

Las opciones disponibles contemplan plazos de entre 12 y 36 meses , con montos que alcanzan hasta los $40.000.000 . Sin embargo, las condiciones no son iguales en todas las marcas. Mientras algunas ofrecen préstamos a tasa 0% con cuotas fijas , otras incorporan créditos UVA con cuotas que se actualizan de acuerdo con la evolución de esa unidad de valor.

A continuación, las alternativas que ofrecen todas las marcas.

Para la línea Amarok, Volkswagen ofrece financiamiento hasta en 24 meses. Volkswagen

Volkswagen y sus dos posibilidades de financiamiento

El fabricante alemán cuenta con dos canales de financiación: el programa Financiá+ y las propuestas de Volkswagen Compañía Financiera. Los montos varían según el modelo y el plazo seleccionado:

Programa Financiá+

Polo Comfortline e Highline; Tera Comfort, High y Outfit; Nivus ; T-Cross Comfortline, Highline y Extreme; Virtus Sense ; y Tiguan Life : hasta $28 millones en 12 meses, $20 millones en 18 meses o $17 millones en 24 meses.

Comfortline e Highline; Comfort, High y Outfit; ; Comfortline, Highline y Extreme; ; y : hasta $28 millones en 12 meses, $20 millones en 18 meses o $17 millones en 24 meses. Amarok , excepto Trendline: hasta $36,5 millones en 12 meses, $24,5 millones en 18 meses o $16,5 millones en 24 meses.

, excepto Trendline: hasta $36,5 millones en 12 meses, $24,5 millones en 18 meses o $16,5 millones en 24 meses. Taos Highline y Bi-Tono: hasta $15 millones en 12 meses, $20 millones en 18 meses o $17 millones en 24 meses.

Volkswagen Compañía Financiera

Vento GLI, Tiguan, Taos, Nivus, Saveiro, T-Cross, Polo, Virtus y Tera: hasta $23 millones a 12 meses o $15,5 millones a 18 meses, con tasa 0%.

Ford, con los mayores montos del mercado

Ford ofrece opciones con tasa cero para casi todas las versiones de la Ranger. Foto: Ford

La filial argentina de la firma estadounidense presenta alternativas para sus camionetas y SUV. La financiación máxima corresponde a las versiones V6 de la Ranger:

Ranger V6: hasta $40 millones en 18 meses a tasa 0%.

hasta $40 millones en 18 meses a tasa 0%. Ranger con otras motorizaciones: hasta $30 millones en 18 meses a tasa 0%.

hasta $30 millones en 18 meses a tasa 0%. Ford Everest: hasta $30 millones en 18 meses a tasa 0%.

hasta $30 millones en 18 meses a tasa 0%. Territory Titanium : hasta $25 millones en 24 meses a tasa 0%.

: hasta $25 millones en 24 meses a tasa 0%. Territory HEV híbrida: hasta $25 millones en 18 meses a tasa 0%.

Renault, con dos vías de financiamiento

La marca de origen francés mantiene sus opciones Mobilize Financial Services (MFS) y el canal digital Renault Store. La primera contempla planes de hasta 30 meses, mientras que la segunda ofrece cupos limitados con cuotas fijas para determinados modelos:

Mobilize Financial Services

Boreal : hasta $30 millones en 12 meses, $27 millones en 18 meses, $20 millones en 24 meses o $14 millones en 30 meses.

: hasta $30 millones en 12 meses, $27 millones en 18 meses, $20 millones en 24 meses o $14 millones en 30 meses. Kardian : hasta $28 millones en 12 meses, $24 millones en 18 meses, $20 millones en 24 meses o $15 millones en 30 meses.

: hasta $28 millones en 12 meses, $24 millones en 18 meses, $20 millones en 24 meses o $15 millones en 30 meses. Arkana : hasta $27 millones en 12 meses, $22 millones en 18 meses, $15 millones en 24 meses o $13 millones en 30 meses.

: hasta $27 millones en 12 meses, $22 millones en 18 meses, $15 millones en 24 meses o $13 millones en 30 meses. Duster : hasta $25 millones en 12 meses, $17 millones en 18 meses, $14 millones en 24 meses o $11 millones en 30 meses.

: hasta $25 millones en 12 meses, $17 millones en 18 meses, $14 millones en 24 meses o $11 millones en 30 meses. Kangoo utilitario (VU): hasta $25 millones en 12 meses, $20 millones en 18 meses, $16 millones en 24 meses o $13 millones en 30 meses.

(VU): hasta $25 millones en 12 meses, $20 millones en 18 meses, $16 millones en 24 meses o $13 millones en 30 meses. Kangoo pasajeros (VP): hasta $17 millones en 12 meses, $15 millones en 18 meses, $13 millones en 24 meses o $11 millones en 30 meses.

(VP): hasta $17 millones en 12 meses, $15 millones en 18 meses, $13 millones en 24 meses o $11 millones en 30 meses. Oroch : hasta $20 millones en 12 meses o $18 millones en 18 meses.

: hasta $20 millones en 12 meses o $18 millones en 18 meses. Kwid : hasta $18 millones en 12 meses, $16 millones en 18 meses, $14 millones en 24 meses o $10 millones en 30 meses.

: hasta $18 millones en 12 meses, $16 millones en 18 meses, $14 millones en 24 meses o $10 millones en 30 meses. Master: hasta $30 millones en 12 meses.

La Duster, con financiamiento hasta en 30 meses. Renault

Renault Store

Kardian y Arkana: hasta $19 millones en 12 o 18 cuotas fijas.

y Arkana: hasta $19 millones en 12 o 18 cuotas fijas. Duster y Boreal: hasta $17 millones en 12 o 18 cuotas fijas.

Kangoo utilitario: hasta $16 millones en 12 o 18 cuotas fijas.

Kwid: hasta $14 millones en 12 o 18 cuotas fijas.

Las japonesas también se suman: las opciones de Toyota, Nissan y Honda

Toyota tiene diferentes propuestas de financiación para sus modelos. Los siguientes son los planes más destacados y los montos máximos:

Yaris y Yaris Cross : financiación de hasta $15.000.000 en un plazo de 12 cuotas a TNA 0% (con un cupo total de 800 unidades).

y : financiación de hasta $15.000.000 en un plazo de 12 cuotas a TNA 0% (con un cupo total de 800 unidades). Hilux , Corolla , Corolla Cross y SW4 : financiación a 12 meses con TNA 0% por un monto máximo de $25.000.000 y nueva línea a 18 meses con TNA 0% por un monto máximo de $30.000.000.

, , y : financiación a 12 meses con TNA 0% por un monto máximo de $25.000.000 y nueva línea a 18 meses con TNA 0% por un monto máximo de $30.000.000. Todos los demás modelos: 12 meses con TNA 0% sobre un máximo de $25.000.000.

Nissan, por su parte, ofrece financiación prendaria a tasa 0% para distintos modelos de su gama, con opciones que alcanzan los 24 meses:

Kicks , Sentra y X-Trail : hasta $20 millones en 12 o 24 meses.

, y : hasta $20 millones en 12 o 24 meses. Kait: hasta $18 millones en 12 meses.

En tanto, Honda anunció planes a tasa 0% para todo su line-up, permitiendo financiar hasta $24 millones en 24 cuotas fijas. Además, informó alternativas a 12 y 18 meses, sin precisar los máximos correspondientes.

Toyota Yaris Cross, con financiación 0% hasta $15.000.000 en un plazo de 12 cuotas. Toyota

Stellantis: financiación marca por marca

El grupo Stellantis reúne varias automotrices con propuestas propias. Para octubre, las opciones a tasa 0% incluyen créditos tradicionales y, en algunos casos, líneas UVA que permiten financiar montos superiores o extender los plazos.

Peugeot

Toda la gama: hasta $18 millones en 18 meses mediante la denominada Tasa Express, con tasa 0%.

Toda la gama: hasta $26 millones en 24 meses mediante un crédito UVA a tasa 0%.

Citroën

Toda la gama: hasta $18 millones en 18 meses a tasa 0% mediante Tasa Express.

Toda la gama: hasta $26 millones en 24 meses mediante un crédito UVA a tasa 0%.

Fiat

Cronos, Pulse y Fastback: hasta $28 millones en 18 meses a tasa 0%.

Toro: hasta $28 millones en 18 meses a tasa 0%.

Toda la gama: hasta $24 millones en 12 meses a tasa 0%.

Toda la gama: hasta $30 millones en 36 meses mediante un crédito UVA a tasa 0%.

Fiat Cronos, con financiación hasta $28 millones en 18 meses a tasa 0%.

Jeep

Renegade, Compass y Commander: hasta $28 millones en 18 meses a tasa 0%.

Compass Sport: hasta $28 millones en 24 meses a tasa 0%.

Toda la gama: hasta $24 millones en 12 meses a tasa 0%.

Toda la gama: hasta $30 millones en 24 meses mediante un crédito UVA a tasa 0%.

DS Automobiles

Toda la gama: hasta $26 millones en 18 meses a tasa 0%.

Toda la gama: hasta $30 millones en 36 meses mediante un crédito UVA a tasa 0%.

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