Avril Lavigne es tendencia por su último video musical

Por ejemplo, se posicionó en el lugar ocho de la lista de canciones rock digitales de Billboard y fue incluida en el chart de temas del día de Spotify.

Por su parte, el clip lleva a los fans a “un mundo visualmente impresionante de emoción e interpretación, que sirve de marco a las poderosas voces que despliegan sus cantantes”, señala el publicista de Mod Sun.

“Mod y yo tuvimos una conexión inmediata en el estudio. Es un increíble artista y productor. Esta será la primera de muchas colaboraciones. Orgullosa de lo que hicimos con Flames”, dijo Avril Lavinge a Substream Magazine.

Cabe destacar que la vocalista de 36 años, no solo llamó la atención de los internautas por la música, sino también por su imagen, ya que para muchos ella luce igual a la época en que se dio a conocer.

Muchos cibernautas la catalogaron incluso de “vampiro” por su imagen de eterna adolescente rebelde.

Avril Lavigne siendo tendencia es todo lo que está bien. Argentina no está perdida. — Gonza V ✈️ (@esviajeroblog) January 23, 2021

Avril Lavigne, quien saltó a la fama con el tema Complicated, se consolidó como una de las artistas más seguidas del mundo en poco tiempo.

Temas como Sk8ter Boi, When You’re Gone y My Happy Ending son algunos de sus grandes hits en los listados musicales.

No obstante, en años recientes su carrera no ha sido constante debido a problemas personales y de salud (sufre la enfermedad de Lyme).