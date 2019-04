Baby Etchecopar: "Nunca más voy a comer con Mirtha"

Gran dolor: “Por un punto de rating no hay que tirar a la gente abajo de un tren”, se quejó el conductor.

“‘Fue muy incómodo. Discutime la verdad, no me discutas la mentira. Cuando la Tinayre y su madre me dicen: ‘Baby, vos no dejás hablar’, ¡no!, vos no dejás hablar. Te han criticado toda la vida por no dejar hablar”, agregó Etchecopar y luego, para hacer quedar mal a Marcela, recordó el episodio en el que ella terminó echando de Las Rubias -su programa de Net TV- al economista Javier Milei, luego de una pelea con Sol Pérez, una de sus panelistas. “Habría que explicarle a Marcela que nunca se echa a un invitado. De última, al panelista que lo agredió, porque es quien tiene que callarse la boca. Milei es excelente, es un lúcido”, finalizó.

El momento que desató la polémica:

Cómplice con Alfredo Casero

Pese al mal momento que vivió con Mirtha y Marcela, Baby reveló que se sintió muy cómodo con Alfredo Casero, quien comparte una línea de pensamiento muy similar a la suya. “Cuando ella me dice que yo no dejo hablar, ninguno entendió una sutileza. Es que ella dijo que había hecho un coaching para escuchar, y yo le pregunté si había ido, y no lo entendieron. Alfredo también se lo preguntó y ninguno lo notó”, expresó.