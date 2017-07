"Bailando": Cinthia Fernández apuntó contra Jimena Barón

Todo comenzó cuando los chimenteros lanzaron que la novia de Juan Martín del Potro no podrá estar en el duelo porque se fisuró el quinto metatarso del pie izquierdo y tiene una distensión en el gemelo derecho. Con este panorama, la producción habría llamado a la esposa de Matías Defederico para reemplazarla.

Polémica como siempre, Fernández dijo que el verdadero motivo por el que Barón no iría es porque teme bailar mal. “Yo tuve quebrado lo mismo que ella, el quinto metatarso; si te vendás, podés bailar. Ella no quiere estar en el duelo por miedo a bailar mal”, detalló la modelo, y agregó que aún no sabe si le tocará ir en su lugar.