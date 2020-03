Bajó el apetito sexual de las parejas durante la cuarentena obligada

Sin lugar a dudas, el avance del COVID-19 afectó psicológicamente a los millones de humanos. Claro, además del miedo, no estamos acostumbrados al encierro. Esto, lógicamente, tiene sus consecuencias en la forma de relacionarse con el resto de los habitantes de la casa y, aparentemente, en el sexo con la pareja. "Involuntariamente, estamos, de alguna manera, viviendo una represión sexual", sostuvo la psicoanalista Gabriela Goldstein. Su colega Andrés Rascovky, ex presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), coincidió: "Hoy, el sexo es un tema que no está en un primer plano. Qué paradoja, ¿no? Estamos aterrados y no se produce un clima que invite al amor. Creo que por la angustia reinante, se está produciendo una abstinencia generalizada". Si bien admitió que "la cuarentena obligada nos fuerza a estar más con el otro o la otra y esa situación casi que obliga a buscar más tiempo para compartir sexualmente", el especialista lamentó: "La cabeza juega su partido aparte y, a veces, el erotismo no se hace presente".