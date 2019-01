Balance de las Pymes: proteger el servicio local

El que pasó fue un año bueno para nuestro sector dedicado a los servicios petroleros de las pymes. Comparado con otras industrias en las que hubo una caída de la actividad, el 2018 fue relativamente bueno. El nivel de actividad se vio acrecentado por las distintas inversiones en los desarrollos de los no convencionales (y los anuncios de pase a modo fábrica de algunas áreas), no sólo por YPF sino por los jugadores con experiencia en la industria, que ahora están apostando a ese rubro. Se trata de Techint, Pan American Energy, Pampa Energía, Vista Oil & Gas, ExxonMobil, entre otras operadoras que empiezan a jugar fuerte y a sostener la actividad. Estas empresas tenían mucha experiencia en el sector convencional de la cuenca neuquina, no así en el shale. Hasta no hace mucho tiempo esa experiencia era impulsada sólo por YPF y las operadoras estaban más a la espera del resultado de ese desarrollo, para luego sumarse detrás. Este año se pudo ver una fuerte inversión de esos actores y más movimiento en obras y servicios relacionados con las cámaras integradas en nuestro sector.