Bardas Norte: acusan al Municipio de no controlar

Las obras en el pie de barda están suspendidas desde hace dos meses por el amparo que presentó la Defensoría en el Juzgado Civil Nº6, a cargo de Elizabeth García Fleiss. Desde entonces, el caso cobró más relevancia por las irregularidades que fueron denunciadas por el titular de la entidad.

En diálogo con LM Neuquén, Riva cuestionó ayer a la Municipalidad, al considerar que no fiscalizó las obras. “Siendo que tiene el poder de Policía, yo me pregunto por qué no controlaron estos trabajos para defender el medioambiente”, dijo.

Según el defensor del Pueblo, no existen estudios de impacto ambiental sobre el sector afectado. Sostuvo que, a pesar de las continuas declaraciones de los funcionarios municipales que aseguran que todo está en regla, no hay detalles sobre el proyecto. “No hay planes administrativos que detallen las operaciones. Ellos hablan del llamado ‘plan Ferreyra’ referido a las obras pluvioaluvionales, pero no sabemos nada”, detalló al respecto.

Riva recordó que la defensa del Parque Regional Bardas Norte fue encabezada por los vecinos, quienes arriesgaron su integridad física al colocarse delante de las máquinas para detener las tareas.

En este sentido, señaló que “algunas cosas no quedaron claras, como dónde van a estar los azudes y dónde va a caer el agua”, ya que los barrios Rincón de Emilio y del Río se encuentran debajo de la zona de las obras.

Comentó que durante el proceso judicial, el Ejecutivo solicitó que se levante la orden cautelar para que la empresa pueda continuar con los trabajos, pero la Justicia no accedió porque el Municipio no entregó la documentación que le había sido requerida.

Riva resaltó la importancia de que la Universidad Nacional del Comahue esté al frente del informe que, aseguró, determinará el impacto que tuvo sobre la barda. “Solicitamos la participación de la universidad porque, por ordenanza, es consultora preferencial y por su trayectoria y solidez científica. Participarán especialistas de las facultades de Ciencias del Ambiente y la Salud y de Ingeniería”, concluyó.

En defensa del medioambiente

Vecinos y activistas del Parque Regional Bardas Norte identificaron a las máquinas de la constructora Arco trabajando en el lugar. Impidieron que continúen con las tareas y recurrieron a la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo interpuso una acción judicial. El 29 de septiembre, la Justicia emitió una medida cautelar por la cual los trabajos debían detenerse y le requirió a la Municipalidad que entregue la documentación.

Por pedido de la Defensoría, la Justicia determinó que la Universidad Nacional del Comahue se encargue de los estudios de impacto ambiental en el sector afectado. El informe determinará el estado del talud de barda.