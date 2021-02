Barra del Fenerbahçe le quiso pegar al vice rival y lo noquearon

La violencia en el fútbol que suele tener su centro de acción en los estadios o fuera de ellos no reconoce límites y cada día suma capítulos de hechos lamentables en cualquier punto del planeta. En Estambul, Turquía, un exaltado fan del Fenerbahçe atacó sin complejos ni miramientos al vicepresidente del Galatasaray en mitad de una entrevista como muestra de la rabia y frustración por la derrota de su equipo (1-0) ante uno de sus eternos rivales en que, además, le supera en la clasificación al perder la punta del campeonato turco.

El hecho puede acarrear una multa y una sanción importantes. La torpeza del agresor fue tal que ni siquiera esperó a que las cámaras de televisión dejarán de grabar para cometer su ataque. Empeñado en que el lanzamiento de sus golpes encontrarán el blanco no advirtió que todo estaba siendo registrado.

Más sorprendido que todos sin dudas el vicepresidente del Galatasaray, Abdurrahim Albayrak, que se disponía a dar una entrevista, algo habitual para él y para los directivos de los clubes.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNotaNaConta1906%2Fstatus%2F1358431055687073793 Vice-presidente do #Galatasaray atacado em direto por adepto do #Fenerbahce

manicómio para este adepto. pic.twitter.com/QY0JGUysY8 — NOTA SCP (@NotaNaConta1906) February 7, 2021

En el momento en el que estaba en directo y rodeado por miembros de seguridad y de comunicación, pudo observar como de frente hacia él se dirigía un individuo que alargó su brazo para intentar propinarle un golpe en la cara. El agresor no tuvo suerte en su deleznable propósito y no sólo no consiguió dañar Abdurrahim Albayrak, sino que además fue contenido y también golpeado por uno de los miembros del personal de seguridad hasta ser reducido por varias personas en apenas unos pocos segundos para caer casi noqueado al suelo, sin posibilidad de respuesta y sin saber muy bien por donde le había venido el golpe.

Una vez en el suelo, el resto de miembros de seguridad le redujeron y tomaron el control de la situación hasta llevarse al agresor que había conseguido llevarse toda la atención del momento en lo que parecía que iba a ser una entrevista más de Abdurrahim Albayrak, que mostraba en su rostro la enorme sorpresa por la situación vivida.