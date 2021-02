Barrios de Pie marcha para pedir herramientas de trabajo

Aseguró que se encargaron de desmalezar las áreas externas de algunas escuelas y sus alrededores para que los chicos, cuando tengan que retornar lo puedan hacer por un lugar donde no sea un foco de infección.

Barrios de Pie- marcha-palas-herramientas2.jpg Gentileza

“Hombres y mujeres se encargaron de mantener las plazas en 7 de Mayo, Loteo Social, Los Hornitos, los alrededores del polideportivo del sector y en Confluencia. También en la escuela N° 1 y algunos jardines del oeste”, puntualizó.

Aballay sostuvo que también solicitan herramientas tales como palas, rastrillos, desmalezadoras e insumos para poder recolectar los residuos.

“Le hemos solicitado tanto al municipio como a la Provincia, pero como no hemos tenido respuesta decidimos hacer público nuestro pedido. También quisiéramos reunirnos con la Ministra de Educación (Cristina Storioni) para ponerla al tanto de las condiciones en que están las escuelas en los barrios que si no fuera por la limpieza muchas no estarían en condiciones”, agregó la referente social.