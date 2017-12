Batalló por el arco del Millonario pero se iría al Decano

“Creemos que antes de Navidad se va a cerrar todo y que por eso Augusto no viajará a la pretemporada en Miami”, le dijo al diario La Nación un importante dirigente de River. La operación está a punto de cerrarse, a préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra porque en River lo quieren recuperar con mayor experiencia.

La ida de Batalla a Atlético Tucumán abrirá la posibilidad de que el Millonario incorpore a otro arquero, aunque las prioridades de Marcelo Gallardo pasan por conseguir dos delanteros y dos mediocampistas. “Si aparece un nombre importante para el arco, lo vamos a tratar de sumar. Franco Armani es un nombre que gusta, pero hay que esperar porque si no es él, por ahora no hay otro nombre potable”, reconoció el mismo dirigente.

22 millones de euros para llevarse a M. Quarta. River decidió blindar al defensor Lucas Martínez Quarta, al que le hizo un contrato hasta el 2021 y le puso una cláusula de rescición de 21 millones de euros.

Pratto espera

River está dispuesto a pagar 10 millones de dólares por Lucas Pratto aunque el jugador aclaró que nadie lo llamó. “No me llamó ni Gallardo ni nadie de la dirigencia. Obviamente que me pone contento que suene mi nombre en un club tan importante. Mi representante me dijo que no llegó ninguna propuesta. Estoy en San Pablo y me siento bien ahí”, expresó el delantero, que al mismo tiempo admitió que “muchas cosas me tiran para volver al país”. La novela Pratto continuará.