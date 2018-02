Bebote Álvarez: "La amenaza a Holan fue de los Moyano"

“La amenaza fue la apretada de los Moyano: si no me denunciaban a mí por extorsión y secuestro, lo iban a denunciar a él junto con Lugones (Juan Manuel, titular de la Aprevide) y Ritondo (Cristian, ministro de Seguridad bonaerense) por financiar a la barra brava e iban a arruinar su carrera. La amenaza fue de los Moyano, no mía”, afirmó Álvarez en una entrevista que le dio al canal TyC Sports. El líder de la barra del Rojo fue detenido el pasado 27 de octubre, acusado de extorsionar al entrenador Holan, aunque, días después, pidió el traslado por “maltratos”.

“Diez mil dólares por mes dividido por más de 20 jugadores da menos de 500 dólares cada uno, cuando ellos se llevan más de diez millones de pesos por año del club. Todos jugadores lesionados que traen para negocios”, se justificó.