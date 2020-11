Becky G celebró Halloween con un caliente vestuario

Para Becky G la pandemia del Covid-19 no es una razón para no celebrar el Halloween y aunque se quedó en casa, la cantante compartió unas sensuales fotos junto a su pareja sentimental el futbolista del LA Galaxy, Sebastian Lletget.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Becky G (@iambeckyg) el 31 de Oct de 2020 a las 8:35 PDT

La cantante estadounidense reveló que se maquilló y se vistió ella misma para la ocasión. Mientras que fue su novio quien inmortalizó las gráficas.

La galería de fotos de Becky G ya suma más de 1 millón de me gusta y roza los 2.000 comentarios de sus fanáticos quienes no escatimaron en halagos para la intérprete de No Drama.

No Drama, sí hit

El 29 de octubre Becky y Ozuna lanzaron el video de No Drama que ya cuenta con más de 4,3 millones de reproducciones en Youtube que representa su primera colaboración juntos. Becky G, se declaró una fan de Ozuna por lo que se mostró muy entusiasmada con la colaboración que lanzaron.

La cantante dijo que para esta canción se había inspirado en la situación que atraviesa el mundo con la pandemia por el coronavirus y envío un mensaje "pienso que en este momento disminuir el drama en nuestras vidas es algo que nos haría mucho bien".

Empoderada en los Billaboard 2020

La intérprete de Mayores y Sin Pijama también fue nominada a tres premios Billaboard 2020, pero no resultó victoriosa en ninguna de las categorías en las que fue seleccionada. Sin embargo, a la cantante de 23 años, no para pues también recibió una nominación a los premios Latin Grammy por su colaboración con el dúo Gente de Zona en el tema musical Muchacha, mientras sigue siendo una de las cantantes urbanas con más poder de convocatoria musical y visual.