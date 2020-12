Becky G compartió el video más dulce de su novio futbolista

Da best of Da Boy in 2020 pic.twitter.com/ekhQh6uPiv

La relación entre Becky G y Sebastian Lletget no puede ser más linda cuando cumplieron 4 años de noviazgo, el pasado mes de junio, el centro compartió en Instagram un adorable video de una hermosa cena que compartieron en casa, debido a la pandemia de Coivd-19.“Cuatro años después y seguimos siendo solo tú y yo. Cena a la luz de las velas en nuestra casa, bailando juntos”, escribió sobre el video. “Con lo que el mundo es hoy, esto realmente te recuerda lo que es más importante en la vida. Te inspira a aferrarte un poco más y nunca dar un momento por sentado”.

Becky G no solo le hace porras a su novio sino a su mejor amigo pues en reiteradas ocasiones ha dicho que Sebastián Lletget no solo es su pareja sino su BFF. “No hay de lo que no pueda hablar con él”, agregó. “Y creo que tener ese apoyo de parte de tu pareja es muy importante. Él me ha ayudado a ser más independiente. Creo que, como una mujer en esta industria, es muy importante tener una pareja que te apoye”.

El que Becky G haya expresado que Sebastián la ayudó a ser más independiente no es casual sino que es parte de la importancia que tiene el chico en su vida, pues Becky confesó recien que cuando era más joven sufría muchos ataques de ansiedad debido al trabajo.