Becky G consiguió la confesión más íntima de Lauren Jauregui

Durante una reciente entrevista para el podcast de Becky G , “En la sala with Becky G“; Lauren Jauregui decidió romper el silencio y hablar de una vez por todas sobre la supuesta relación que tuvo con Camila Cabello mientras estaban en Fifth Harmony.

“La gente pensaba que yo y Camila éramos pareja, y eso me hacía sentir tan incómoda y disgustada porque yo era queer, pero ella no. Me hacían sentir como una predadora. Incluso hacían edits de videos en los que nos ponían juntas, creaban historias y siempre me daban el papel de la agresiva y decían que yo la ‘convertía’ y me masculinizaban“.