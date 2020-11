Becky G cuenta por qué no ha lanzado más temas en inglés

En entrevista para la revista Rolling Stone, la californiana comentó el por qué no ha podido darle continuidad a ese mercado.

Todo comenzó cuando en 2018 presentó una demanda por 105 millones de dólares contra la compañía Core Nutrition LLC por supuestamente ser forzada a promover el agua embotellada, Core Hydratation, sin recibir ningún tipo de compensación. La cantante acusó a la empresa de incumplimiento de contrato implícito, incumplimiento de contrato oral, fraude y violación de negocios.

En el documento, argumentó que la promoción de la marca eclipsó su carrera musical, por lo que no lanzó nada después de su EP Play It Again.

Sin embargo, en 2019 la vocalista de Sin pijama tomó la decisión de retirar la querella para enfocarse en su carrera en español.

“No me dejaron más opciones que cantar en español. Me sentía estancada. ¿Para alguien de apenas 18 años eso tendría que ser el fin? Así que me dije: ‘gracias a Dios que puedo hablar otro idioma’”, comentó al citado medio.

Gracias al sencillo Mayores, Becky G se transformó en una estrella rápidamente. Su éxito en español la ha llevado a grabar con famosos de la música latina como Bad Bunny, Natti Natasha y Maluma.

Su primer álbum con Sony, Mala santa, fue lanzado en octubre de 2019.

bECKY G.jpeg Becky G

Tiene un nuevo proyecto

Durante el parón por la pandemia, la estadounidense aprovechó para lanzar con Amazon su podcast En la sala. En este espacio toca temas relevantes para la comunidad latina.

“Tengo una gran responsabilidad más allá de cantar. Lo que afecta a mi audiencia, me afecta a mí”, dijo Becky G con respecto a su nueva propuesta.