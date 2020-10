Becky G habló de su colaboración junto a Ozuna

Los fanáticos de Becky G y Ozuna están más que emocionados. Este 29 de octubre estrenaron finalmente el videoclip oficial de No Drama , su primera colaboración juntos.

Luego de una campaña de intriga que duró varios días, los reguetoneros hicieron oficial su nuevo tema con el lanzamiento en todas las plataformas digitales. Tanto Becky G como Ozuna habían publicado dos fotografías juntos y las borraron de inmediato. Eso encendió las alarmas entre sus seguidores. El video de No Drama finalmente llegó esta semana y la rompe:

En una entrevista reciente con Billboard en Español, Becky G se declaró "súper fan" de Ozuna: "Siempre quise hacer una canción con él, pero obviamente tenía que ser LA canción. Cuando escuché su voz en la canción No Drama, pensé que literalmente no podía hacer esto con nadie más. No Drama es una canción de los dos".

Otras curiosidades sobre Becky G

Rebbeca Marie Gómez, nacida el 2 de marzo de 1997 en Inglewood-California, mejor conocida en el mundo artístico como Becky G, es una cantante, compositora y actriz de origen mexicana que ha escalado rápidamente hacia el estrellato desde sus inicios en el año 2011, cuando solamente se dedicaba a hacer covers de temas musicales que se encontraban sonando en YouTube.

Conocida ahora por el hit "Sin Pijama", poco a poco fue llamando la atención de mucha gente incluyendo al productor Dr. Luke, quien le ofreció un contrato doble con las disqueras Kemosabe Records y RCA Records, al año siguiente ya se encontraba haciendo colaboraciones con Will.i.am, Cody Simpson y Cher Lloyd.

La cantante estadounidense ha sentado las bases de su carrera en los géneros reggaetón, pop, pop latino y hip-hop y a sus 23 años de edad, es una de las voces femeninas más escuchadas en todo el mundo.

Estos son algunos datos:

Estatura: 1.54

Peso: 50 kg.

Signo Zodiacal: Piscis.

Fortuna estimada: 8 millones de dólares.