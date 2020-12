Becky G se une a la campaña Got Me Through 2020 Challenge

Becky G , una de las cantantes de música urbana del momento, siempre se ha caracterizado por no ser una artista cerrada a su público ni hacerse de la vista gorda ante situaciones que a su juicio le parezcan injustas o contraproducentes para las masas.

De hecho, En La Sala, el podcast que creó Becky G durante la época de pandemia , fue no solo para poder entrevistar a otras grandes personalidades del mundo artístico, sino también para que sus seguidores puedan identificarse y contrastar sus verdades con las de aquellos que muchos piensan no tienen ningún problema por estar repletos de dinero en sus cuentas.

Y en ese sentido, a través de Facebook Watch, se está organizando una despedida de año con millones de personas conectadas mientras que a su vez estarán artistas conectados y compartiendo con sus seguidores. La campaña se llama Got Me Through 2020 Challenge, y está enfocada en que las personas a través de una Live puedan decir las cosas que hicieron para sobrellevar la pandemia y todo lo que esta ha significado durante casi todo el año.

Becky G en otras ocasiones ha comentado que una de las cosas que más la ha ayudado a drenar la angustia y el desespero que implica estar encerrado en casa, sin poder salir a compartir las personas que frecuentamos, fue precisamente el podcast Got Me Through 2020 Challenge. Con el proyecto pudo reír e imaginarse lo que sería la vida después que se supere la pandemia del coronavirus.