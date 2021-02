4366 adultos mayores de 80 años de la provincia recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

maria-cecilia-beitia.jpg María Cecilia Beitía, magister en Gerontología, destacó que en medio de la pandemia por coronavirus, la vacunación representa que se tuvo en cuenta la vulnerabilidad en la que se encuentran los adultos mayores.

Esta semana, más de 4.300 adultos mayores de 80 años se acercaron a pie, con bastones, andadores, en silla de ruedas, acompañados por sus familiares, hasta los lugares de vacunación que dispuso el ministerio de Salud de la provincia. La mayoría contaba que transitaron la pandemia cuidándose mucho y casi sin salir de sus casas.

La especialista consideró que la pandemia puso a los adultos mayores en agenda “pero desde el lado de la vulnerabilidad”. “Desde hace años venimos trabajando por una vida autónoma para los adultos mayores, independiente, activa, destacando los efectos negativos de la soledad y del aislamiento. Este virus lo que vino a hacer fue poner en jaque estas cuestiones y empezar a pensar nuevos cambios en la forma de vida”, describió. Agregó que la pandemia también visibilizó “en positivo” otras cuestiones. “Después del personal de salud, le tocó vacunarse a los más vulnerables, a los mayores de 80 años. Es decir que en medio de esta pandemia se tuvo en cuenta esa vulnerabilidad en la que se encuentran los adultos mayores”, sostuvo. Consideró que “es una luz de esperanza y una posibilidad de empezar a visibilizar a esta franja. Sabemos que hay 90 mil neuquinos con más de 60 años, es decir uno cada siete personas”.

“Nos da la oportunidad de seguir viviendo ante una enfermedad terrible”

“Estoy contenta de haber podido vacunarme”, dice del otro lado de la línea Lolín Rigoni, integrante de la asociación Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, tras haber recibido el miércoles la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Lolín, fue una de las más de 4.300 adultos mayores de 80 años que recibió la vacuna Sputnik V en el gimnasio Gigantes del Este del barrio Provincias Unidas.

lolin rigoni vacunada.jpg

“Cuando mi hija me preguntó si me quería vacunar, le dije inmediatamente que sí. Me parece que es una cosa bárbara poder vacunarse porque nos ofrece una oportunidad de seguir viviendo ante una enfermedad tan terrible que ha provocado más de dos millones de muertos en el mundo”, explicó.

La mujer, mayor de 90 años, señaló que durante la pandemia “no salía más que lo necesario, dejé de ir a los lugares donde me ponía en riesgo de contagiarme. Pero no todos han tenido ese privilegio de quedarse bien en su casa”.