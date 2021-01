Bélgica inspecciona sede de AstraZeneca tras incendio

Recordemos que AstraZeneca aseguró que no podría cumplir con los volúmenes acordados de vacunas para el primer trimestre del año 2021.

El ministro de Sanidad de Bélgica, Frank Vandenbroucke, ha confirmado que un equipo de funcionarios europeos -italianos, belgas y españoles- han acudido a la planta de la farmacéutica en la ciudad belga de Seneffe, donde han recabado documentación e información que pruebe los problemas de producción alegados por la compañía para justificar el incumplimiento del contrato de entrega.

La visita fue hecha, luego de que una comisión de la Unión Europea, quedara preocupada por el anuncio de AstraZeneca. Así que por esa razón hicieron la solicitud formal para confirmar una comisión con autoridades de varios países, que se encargaran de constatar la información proporcionada por la misma farmacéutica.

El fármaco de AstraZeneca aún no se distribuye en la UE, a falta de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de su opinión técnica esta semana y, si es positiva, que la Comisión Europea autorice a continuación un fármaco que ya se administra en Reino Unido, donde el ritmo de vacunación es sensiblemente más elevado que en los países de la UE. La Comisión de Vacunación de Alemania no recomienda su uso en mayores de 65 años, aunque se trata de una propuesta no definitiva, susceptible de ser revisada cuando el antídoto reciba luz verde de la EMA.