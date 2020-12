Belu Lucius y su incomodidad con Andy Kusnetzoff en Telefe

Luego, la influencer continuó, respecto al incidente con Andy Kusnetzoff: “nunca quise estar en ese lugar de tener que dar explicaciones de algo que a mí no me corresponde. No me gusta y no me gustó verme así".

Finalmente, sobre el ciclo de PH: Podemos Hablar, Belu Lucius destacó: "Yo no sé si son las reglas del juego, porque para mí la tele es un trabajo y yo no cambio mi personalidad en la vida real, pero tuve una charla con Andy detrás de cámara porque fui partícipe de un momento muy triste de mi vida del que nunca hablé".

¿Qué dijo en PH?

Belu Lucius durante el programa de Telefe fue consultada sobre el fallecimiento del hermano de Nico Vázquez: "Estábamos haciendo juntos la obra El Canasto, éramos amigos y un día dijimos, 'juntémonos todos en un hotel de esos que vas y comés porque está todo incluido, con playa, que a la noche hay shows'. Era un planazo, y a los tres días dejó de ser un planazo", dijo con lágrimas en los ojos la participante del reality culinario.