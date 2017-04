Benedetto: "No nos fijamos si River achicó la distancia"

Está claro que el empate del final golpeó al Xeneize. El jugador admitió las carencias del equipo, pero avisó: “Los hinchas tienen que estar tranquilos de que dependemos sólo de nosotros”, afirmó el Pipa, y agregó: “En el segundo tiempo nos dormimos, no fuimos inteligentes y nos empataron con una jugada que sabíamos que era la única forma de que nos hicieran un gol”.

Para el ex América de México, al Xeneize le está faltando la eficacia de otros partidos al momento de definir las situaciones. “Hace falta contundencia. Saber manejar el partido nosotros y estar tranquilos. Teníamos un gol de ventaja contra Patronato y jugamos bien, a pesar de que se nos tiraron atrás. No nos llegaron ni patearon al arco, pero a nosotros nos costaba entrarles”, analizó uno de los goleadores del torneo con 12 tantos, al igual que Sebastián Driussi, de River.

“Obviamente, da bronca. Era la única manera en que podían conseguir un gol. Con un pelotazo y otro que pique a las espaldas. Nos deja tranquilos saber que mantenemos la diferencia con el segundo, Newell’s. Pero nos dio mucha bronca el empate”, reiteró.

"Nuestra idea era sacar los tres puntos y no se pudo. No duelen tanto esos dos puntos, sino más aún la pérdida de un jugador tan importante como Centurión”.Darío Benedetto. El goleador de Boca lamentó la lesión de su compañero.

No se fija en los rivales

Otro de los temas que tocó Benedetto fue la remontada del Millonario, que aprovechó el empate de Boca para quedar a seis puntos.

“Lo que haga River no me interesa. No nos fijamos si achicó la distancia o no. Igual que con Newell’s o Estudiantes. Dependemos sólo de nosotros y no nos podemos estar fijando en los demás”, finalizó.