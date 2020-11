Benvenuti fue segundo y ganó la etapa regular del TC

Como en la final de ayer, en la primera vuelta, el Tubo Gino desplazó del tercer lugar a Santiago Mangoni (Chevrolet) y como anduvo filoso todo el fin de semana, enseguida marcó su próximo objetivo, el Torino del piloto angosturente, nada menos,que el líder del campeonato.

Benvenuti no pudo pelearle la primera posición a Werner, porque tuvo que defenderse toda la carrera de Gini y lo hizo muy bien. El corredor quilmeño buscó por todas partes, con insistencia, el error del neuquino, pero no encontró la grieta para colarse y superarlo. Una vez finalizada la carrera, no le quedó otra que reconocer la tarea de Juan Cruz. “Se defendió muy bien, lo felicito. Incluso, creo que yo tenía más auto”, dijo antes de subir al podio.

Manu Urcera mejoró la performance de ayer y terminó 15°, redondeando un gran trabajo, ya que en el medio del pelotón se corrió muy exigido y no se perdonó nada. El rionegrino, que cerró su primer fin de semana en su nuevo equipo Las Toscas Racing, clasificó a los playoffs, pero tendrá que mejorar mucho para dar pelea.

Benvenuti ganó la etapa regular del campeonato y con la victoria consumada. Sin duda, está entre los pilotos candidatos para pelear la Copa de Oro, que se pondrá en marcha el próximo fin de semana en el autódromo de Buenos Aires.