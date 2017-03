Benvenuti parte noveno en la final del TC Pista

Centenario.- Los pilotos de la región cumplieron en sus series y hoy largarán en puestos expectantes para la segunda final del TC Pista que tendrá a Nicolás Pezzucchi (Dodge) en la punta. En el caso de Juan Cruz Benvenuti, llegó quinto en la serie y partirá desde la novena ubicación. El piloto de Villa La Angostura se quedó con las ganas de estar un poco más adelante, aunque por las condiciones de la pista eligió no arriesgar un sobrepaso. “En la curva uno me pasé un poco y eso permitió que Ventricelli se meta por adentro y me gane la posición. Una lástima no haber podido clasificar más adelante porque el auto estaba bien, pero así son las cosas”, dijo Benvenuti.

La sensación de Nefa fue distinta a pesar de que larga dos posiciones más atrás. Es que el piloto de Cinco Saltos hará su debut en la categoría en esta segunda fecha, ya que en Viedma no pudo estar por falta de presupuesto.

“Me llamó la atención cómo largan. Debe haber un secreto que no entiendo porque tenemos por computadora las velocidades de largada, pero en el inicio me pasaron dos como si fuera un poste”, describió Nefa, y agregó: “Igual estoy contento con el debut y espero estar tranquilo para la final”.

Copa Bora

Andrés De Araujo clasificó primero en la Bora 1.8. El neuquino Roberto Corvalán largará la final desde la cuarta posición y Juan María Nimo, desde la novena.