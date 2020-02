Bermúdez: "Me preocupa el manejo del dinero de la Municipalidad"

¿Qué cambió con el paso del Ejecutivo al Concejo?

Cambió la función, cambió la responsabilidad, pero no cambió el compromiso y el amor por la ciudad de Neuquén. Tengo las mismas ganas de seguir aportando al crecimiento de la ciudad para que los vecinos y vecinas estén cada vez mejor. Son días distintos porque pasamos de una tarea estrictamente operativa a una tarea absolutamente reflexiva.

¿Se extraña la acción del Ejecutivo?

Por supuesto, claro que se extraña. Pero asumimos la responsabilidad del Concejo con el mayor compromiso. Hemos presentado 12 proyectos desde el 10 de diciembre y todos han tomado estado parlamentario. Estamos atendiendo las iniciativas del Ejecutivo municipal, que son más de 25. Ya tenemos un análisis importante de la mayoría de ellas y podemos establecer criterios de cuál va a ser nuestro comportamiento frente a esas iniciativas.

¿Se va a mantener la unidad del quiroguismo?

El quiroguismo sin Quiroga es muy difícil de sostener; lo que sí sostenemos es una idea, una visión de ciudad. Pechi nos transmitió su visión de ciudad y nosotros nos enamoramos de esa visión. Forma parte de nuestra visión política.

¿Cómo se organizaron en la ciudad una vez que pasaron a la oposición?

Nosotros estamos dentro de Juntos por el Cambio. Estamos trabajando en el Concejo Deliberante como interbloque, al igual que en la Legislatura y el Congreso. Lo hacemos ahora en un rol, que vamos a asumir con plenitud, que es ser oposición. La ciudadanía nos ha indicado ese rumbo. En mi caso, como mi perfil siempre fue argumentativo, estoy dispuesto a discutir y apoyar las iniciativas que crea buenas y rechazar las malas.

¿El interbloque incluye a todas las fuerzas que estaban con Quiroga?

Somos tres bloques distintos: la UCR, el PRO y Nuevo Compromiso Neuquino, que estaremos interactuando permanente.

¿Cómo tomaron las críticas del intendente Mariano Gaido a la administración de los recursos en la gestión de Pechi Quiroga?

Yo soy muy respetuoso de las investiduras, el intendente Mariano Gaido ha ganado las elecciones de manera contundente, con lo cual me genera un gran respeto. No voy a decir que está mintiendo, puede estar confundido o no tener los datos exactos. Si hubiera recibido un municipio desordenado, no podría haber hecho la Fiesta de la Confluencia y no estaría pensando en la continuidad de todas las obras que iniciamos nosotros.

¿Como ve el inicio de la intendencia de Gaido?

Tengo mis preocupaciones: la obra pública no se debe detener porque la ciudad va a seguir creciendo y necesita infraestructura, para lo cual hace falta dinero. Y a mí me preocupa el manejo del dinero de la Municipalidad.

¿Por ejemplo?

Veo un crecimiento de la planta política desmesurado. Pechi gobernaba con ocho secretarios, Mariano está gobernando con 15 entre secretarios y coordinadores con rangos de secretarios. Nosotros gobernábamos con 27 subsecretarios, Mariano tiene más de 40. Los directores y jefes de sección no los puedo cuantificar porque no se publicaron en el Boletín Oficial.

¿La modificación de la estructura de gobierno por sí sola puede causar un impacto en la obra pública?

Son millones y millones de pesos que hay que multiplicar por 13, porque son doce sueldos y el aguinaldo. También hay un festival de subsidios. Eso va a redundar en una baja de la obra pública o en el aumento de los impuestos.

El Gobierno dice que la recaudación de ustedes era deficiente y que planea mejorarla un 10 por ciento.

Siempre es posible exprimir más a los contribuyentes, lo que hay que ver es si la contraprestación son obras para la ciudad o si es para bancar una planta política cada vez más grande.

p10-pieza-bermudez.jpg

LEÉ MÁS

Confirman jornadas ventosas para este finde largo

Se quedó dormido mientras manejaba y terminó protagonizando un vuelco