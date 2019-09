"Sí nos sorprendió es la excelente elección que hizo Mariano en la ciudad y por eso lo felicitamos. No lo esperábamos. Claramente, marcó una diferencia en un escenario que no lo teníamos tan polarizado y finalmente sucedió. Lo que entendíamos es que no había un escenario tan marcado de polarización. Estoy muy conforme con nuestros números, son los que tradicionalmente obtuvimos. Se dio la polarización y Mariano tuvo la oportunidad de crecer", agregó respecto a la primera lectura en caliente que hizo del proceso electoral desarrollado este domingo.

Cuando fue consultado acerca de cómo serían los próximos días hasta el 10 de diciembre, cuando se hará el cambio de mando: "La transición es ponernos de acuerdo con el equipo técnico de Mariano y seguir la ordenanza que la regula a rajatabla. Pondremos fecha y haremos una reunión para brindar toda la información que ellos requieran, para que vayan armando sus primeros días".

También se refirió al presupuesto para el año que viene, que antes del que termine el mes de octubre debe pasar por el Concejo Deliberante y cómo será esa negociación con el MPN: "Todos los concejales nuestros estarán a disposición de negociar el presupuesto del año que viene, porque es su programa de Gobierno. Vamos a ponernos todos a voluntad".

Tras la conferencia, Bermúdez habló mano a mano con LU5 y se refirió al pedido que hizo Pechi Quiroga en la conferencia de prensa previa, cuando le solicitó que asuma como concejal de la ciudad -cuestión que la legislación vigente permite al haber sido el líder de la boleta-. "No lo sé. No estaba preparado para tomar esa decisión, no estaba en mis planes este resultado. Todavía no lo sé. Uno tiene que estar convencido de las cosas, después se socializan con el equipo", comentó al respecto.

Por último, se volvió a referir a su futuro: "Ahora vamos a tomar una cerveza, fue un día largo. Después seguiremos trabajando por la ciudad hasta el 10 de diciembre, terminando las obras que nos propusimos dejar. Queremos que Mariano tenga las herramientas para que haga la mejor gestión posible".

LEÉ MÁS

Mariano Gaido es el nuevo intendente de Neuquén: el MPN recupera la intendencia después de 20 años

Mirá el video: así fue el festejo íntimo de Gutiérrez y Gaido tras la victoria en las urnas