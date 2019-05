"Bermúdez sería un excelente intendente", dijo Pechi Quiroga

Según fuentes del propio Ejecutivo municipal, el anuncio oficial no pasará del viernes, momento en que Bermúdez iniciará su campaña no ya con el sello de Cambiemos sino con el de los partidos que representan a este espacio político en Neuquén capital. Es decir, habrá al menos cuatro listas espejo (PRO, UCR, ARI y Nuevo Compromiso Neuquino) y quizá alguna colectora con Bermúdez como candidato a intendente. Del mismo modo que con el sello, las elecciones municipales se separarán de las nacionales en la fecha: se votará en septiembre. “Las fuerzas que integran Cambiemos en la ciudad me pidieron que las separe porque se discute un programa municipal, una idea de lo que se tiene que hacer en la ciudad. Además, se vota con boleta electrónica, con lo cual era confundir todo y por eso yo accedí”, explicó el intendente.