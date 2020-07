Bertoldi le puso un "cerrojo" a los datos públicos de su gestión

Uno de los pedidos que subyace en la primera ordenanza bochada por Bertoldi era dar a conocer los datos financieros, gastos y contratos de la comuna en el contexto de estos meses de la pandemia, algo que generó una fuerte discusión política. La misma oposición ya se los había pedido de manera formal en una sesión ordinaria.

El argumento del veto, en alguna parte, es la imposibilidad que tiene hoy la administración pública –que está en un 40% de funcionamiento por la baja del personal y con la tarea sólo de esenciales- en dar una respuesta rápida a estos pedidos, según explicó el mismo intendente en el decreto 585/20 en el que veta la normativa.

El proyecto fue presentado por la concejal de Juntos por el Cambio, Valeria Garay, y aprobado por los 10 ediles de todos los partidos, bajo la ordenanza 8368/20. La normativa adhería a la Ley provincial 3044 que establece los “Mecanismos de acceso a la información pública”.

Pero la iniciativa fue desestimada de plano por Bertoldi, incluso en contra del voto de sus propios concejales del Frente de Todos que también le habían dado el visto bueno desde lo legal y en una de las comisiones. Ahora resta saber si los concejales justicialistas cambiarán su postura, en contra de esta normativa o, por el contrario, la ratificarán en contra del veto del intendente.

Uno de los puntos del proyecto vetado era la habilitación de acciones de amparo en el caso de que el Municipio de Centenario se negara a brindar datos públicos a personas físicas y jurídicas. El contexto fue, en su momento, el Comité de Emergencia de la ciudad, que no tuvo demasiadas reuniones ampliadas, y donde la oposición exigió informes completos sobre acciones y gastos durante la campaña de prevención del coronavirus, en un plazo de 15 días.

El tema tiene como telón de fondo una pelea interna que no termina en la localidad, entre el actual intendente y los concejales de Somos Centenario, partido vecinal del ex intendente Esteban Cimolai. Es que a pesar de que la extracción vecinal salió segunda en las elecciones y metió tres concejales, no preside ninguna comisión legislativa.

-> El tiempo y un caldo de cultivo

· Algunos datos “privados”

Bertoldi vetó el artículo 4 de la ordenanza 8377/2020, que establece un convenio marco de compromiso y colaboración entre municipios, denominado “consenso fiscal”. La comuna consideró que algunos de los datos son “privados” y por eso vetó parte esa normativa.

· Mayoría automática

De los 10 concejales que tiene el cuerpo deliberativo de Centenario, cuatro pertenecen al oficialismo gobernante (PJ), tres a Somos Centenario (oposición), dos al MPN y uno a Juntos por el Cambio. Cuando necesitó el apoyo, el macrismo local respaldó las decisiones del peronismo.