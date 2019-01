Besos con la amiga de su ex

Embed

"Fede es un amor": “Nos conocimos hace un par de años, pegamos onda pero yo tenía novio”, dijo Juli.

Se hizo cargo

Lejos de hacerse el desentendido, Fede Bal contó: “La conozco hace tiempo, del medio. La vi alguna que otra vez y nada. Trato de vivir un poco la vida y si me pasa algo con una chica y estoy en un boliche y quiero darle un beso, se lo doy. En otro momento de mi vida no disfrutaba tanto. Ahora estoy soltero y puedo hacer lo que quiero”.

Ante el revuelo que generó la noticia, Julieta salió a desmentir una amistad con Barbie. “No traicioné a nadie porque no somos amigas. Nos conocemos del medio y tenemos la mejor onda, pero nada más”, sostuvo más allá de que en su cuenta de Twitter aparezcan posteos cómplices con la modelo. “Con @barvelez me siento un pibe goma. Yo la amo y ella no me da pelota y cuando yo no le doy pelota, vuelve y reclama amor jajaja. Creo que no quiero ir a su cumpleaños”, posteó Julieta en julio del año pasado, a lo que Barbie replicó con humor: “Jajaja Te quiero tanto, tarada”.

Stefy Xipolitakis lo tildó de violento

La hermana de Vicky Xipolitakis revivió el romance que tuvo con Fede Bal en 2012 y aseguró que el actor es violento y drogadicto. “Lo padecí. Es una persona tóxica. Tiene trastorno de personalidad, él y toda su familia. Su mamá me escupió. Él me zamarreaba y quería que estuviera todo el tiempo con él. Me internaron por él, tuve un ataque de crisis. Me hizo las mil y una. Usa a todas las chicas para estar vigente”, enfatizó.